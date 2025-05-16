هاني واصل زيارته الى إيطاليا.. الإعداد لاتفاقية لتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى التبادل التجاري

واصل وزير الزراعة اللبناني نزار هاني جولته الرسمية في إيطاليا، حيث عقد سلسلة لقاءات هدفت إلى توسيع آفاق التعاون الزراعي بين لبنان وإيطاليا.

وبالسايق، التقى هاني وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، حيث تمّت مناقشة ملفات حيوية، أبرزها: تطوير نظام المؤشرات الجغرافية، تحسين جودة المحاصيل الزراعية، تنظيم وترشيد استخدام المبيدات وفقاً للمعايير الأوروبية وفتح الأسواق الإيطالية والأوروبية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.

وقد تُوِّج اللقاء باتفاق على تأليف فريق عمل تقني مشترك يبدأ مهامه الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع السفارة الإيطالية في بيروت، لإعداد اتفاقية تعاون رسمية بين الوزارتين تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى التبادل التجاري.

كما زار هاني منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث عقد اجتماعاً موسّعاً مع مركز الاستثمار التابع للمنظمة، جرى خلاله استعراض المشاريع المشتركة القائمة بين لبنان والفاو، وبحث آفاق تطويرها نحو مبادرات جديدة تركّز على تعزيز سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وتمكين الزراعة الصغيرة وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية، مع دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام