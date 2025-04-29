هاني: رأس أولويات وزارة الزراعة هي حماية الانتاج المحلي الصحي ومراقبة الجودة

قال وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية نزار هاني إن “رأس أولويات وزارة الزراعة هي حماية الانتاج المحلي الصحي ومراقبة الجودة”.

واضاف هاني في حديث له الثلاثاء “لقد أتخذنا اجراءات بخصوص العسل والتعليمات التي ارفقناها للمستهلكين بخصوص بعض البضائع والمنتجات المتدنية الثمن هي مصنّعة من مواد غير صحية”، وتابع “كما ان وزارة الزراعة تقوم بالرقابة المطلوبة وقريبا تطلعون على نتائج مثمرة بهذا الخصوص”.

وفي ما خص موضوع التهريب بين سوريا ولبنان، قال هاني إن “البضائع المهربة تشمل مواد استهلاكية عديدة ولا تقتصر فقط على الألبان والأجبان، وهذا هم الحكومة مجتمعة، واؤكد اننا أحرزنا تقدما ملموسا على هذا الصعيد على امل ان يتوقف التهريب من سوريا الى لبنان وهذا جزء من حماية الانتاج الزراعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام