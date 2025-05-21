الخط الساخن| في ظل غياب الرقابة عن مؤسسات بيع المياه: ماذا نشرب؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2025 - 12:56

الخط الساخن| في ظل غياب الرقابة عن مؤسسات بيع المياه: ماذا نشرب؟

منذ 41 mins 21 May، 2025
تقارير مصورة - لبنان

ديما جمعة

في حلقة الخط الساخن  بعنوان “في ظل غياب الرقابة عن مؤسسات بيع المياه: ماذا نشرب؟” تحدث بيار كساب المراقب الصحي في محافظة جبل لبنان عن دور وزارة الصحة في الرقابة واعطاء التراخيص للمؤسسات المستوفية للشروط وشرح اسباب تزايد المؤسسات التي تبيع مياه الشرب:

وخلال الحوار اشار كساب الى اقفال اكثر من ١٠٠ مؤسسة ضمن الضاحية الجنوبية تبيع مياه الشرب بالمفرق واهمية وعي المواطن بخطورة استهلاك المياه الملوثة والتبليغ عن المخالفين:

وخلال الحلقة كانت مشاركة للسيد عباس العزير صاحب مؤسسة بيع مياه مرخصة شرح خلالها رحلة اصحاب المؤسسات مع الوزارات للحصول على التراخيص المطلوبة مقابل تفلت الكثير من المؤسسات غير المستوفية للشروط واستمرار عملها:

وخلال الحلقة كانت جولة لكاميرا الخط الساخن برفقة المعنيين عن الملف الصحي في بلدية الغبيري لمتابعة نوعية مياه الشرب التي تباع في عدد من محلات تكرير المياه.

لمتابعة الحلقة كاملة ضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار

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