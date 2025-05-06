هاني: يمكن للمزارعين في الجنوب تفقد أراضهم بالتنسيق مع الجيش واليونيفيل

أعلن وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية نزار هاني انه “بات بإمكان المزارعين في الجنوب تفقد أراضيهم ومتابعة محاصيلهم الزراعية”، ولفت إلى أنه “تم ترتيب آلية بهذا الخصوص بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب(اليونيفيل) والتنسيق عبر الجيش اللبناني بواسطة مراكز وزارة الزراعة لتسهيل دخول المزارعين إلى كل أراضيهم حتى تلك الملاصقة للخط الأزرق”، واوضح أنه “سيتم البدء بتطبيق هذه الخطة في الأيام القليلة المقبلة بعد التفاهم مع قوات اليونيفيل على تنفيذها”.

واكد هاني في حديث له الثلاثاء “وجود ضمانات لعدم تعرض العدو الاسرائيلي للمزارعين والتي تأتي تبعاً لخطوات آلية التنفيذ مع اليونيفيل، وتبدأ بإبلاغ وزارة الزراعة الجيش بأسماء المزارعين الذين سيدخلون إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الحدودية، حينئذ يضع الجيش الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع اليونيفيل لكي يتابع المزارعون أعمالهم اليومية، خصوصا اننا على أبواب موسم زراعي يجب إنقاذه”.

وأضاف هاني “كذلك نعمل من جهة أخرى كوزارة، على انهاء المسح الميداني لكل الأضرار جراء الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الأمامية والأراضي التي تضررت بفعلها”، وامل أن “تكون التعويضات لكل المواطنين الذين تضررت أراضيهم في المستقبل القريب على رأس أولويات الحكومة التي التزمت التزاما كاملا باعادة الاعمار والتعويض على كل المزارعين”.

من جهة ثانية، أعلن هاني عن “تفاهم تم هذا الاسبوع بين وزارة الزراعة ونظيرتها الأردنية، تم بموجبه فتح باب الصادرات المرتبط بكل أنواع الحمضيات التي نستطيع تأمينها وإرسالها إلى الأردن وبالطبع منطقة الجنوب معنية بشكل مباشر للانخراط بهذا الموضوع”.

وعن موضوع بيع السمك النافق في الاسواق، أكد هاني أنه “الجزء الأساسي ومن الأولويات لدى الوزارة في ما يتعلق بسوق السمك والصيادين، هو العمل على استدامة الصيد البحري ووقف كل التعديات وخصوصا استعمال الديناميت وصيد الليل والصيد بالشباك الصغيرة”، مشيرا إلى “العمل بالتعاون مع القوى الأمنية لردع كل المخالفات المرتبطة بالصيد البحري إضافة إلى سلامة الغذاء عبر مراقبة الأماكن التي تبيع الأدوية الزراعية وتطبيق القوانين بصرامة بهدف ارساء أمن غذائي صحيح وسلامة غذائية صحيحة لجميع المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام