عدوان أمريكي صهيوني على الحديدة

شنَّ طيران العدوان الأمريكي الصهيوني سلسلة من الغارات العدوانية على محافظة الحديدة، مستهدفًا عدة مواقع حيوية في المنطقة. وأوضحت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي الصهيوني استهدف ميناء الحديدة بـ6 غارات جوية، ما أسفر عن تدمير جزئي للبنية التحتية للميناء، وهو أحد المرافق الحيوية التي تشهد حركة كبيرة للشحنات التجارية والإنسانية إلى اليمن.

وفي سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن العدوان استهدف بغارات أخرى على مصنع إسمنت باجل جنوبي الحديدة. وتعد هذه الغارات جزءًا من الحملة العسكرية المستمرة التي تهدف إلى استهداف المنشآت الخدمية والصناعية في اليمن، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعطل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

ويمعن العدو الأمريكي وقرينه الصهيوني في تكثيف الاعتداءات على اليمن، على خلفية مواقفه الثابتة وعملياته المتصاعدة في مساندة الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال. وقد أكدت العديد من التقارير الحقوقية أن هذا العدوان يتزامن مع تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، مما يسلط الضوء على التعاون العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل في سياق الحرب على المنطقة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاعتداء على اليمن نُفّذ بتنسيق مع الولايات المتحدة. ووفقًا للتقارير، فإن الهجوم استهدف مواقع يمنية في الحديدة. وبحسب التقارير الإسرائيلية، شاركت نحو 30 طائرة حربية إسرائيلية في تنفيذ غارات جوية واسعة على مواقع متعددة في صنعاء والحديدة، ضمن هجوم جديد على اليمن.

وأشارت التقارير إلى أن عشرات الطائرات الحربية شنّت غارات على ميناء الحديدة ومصنع لإنتاج الإسمنت في اليمن.

كما أوضحت أن “الهجوم الإسرائيلي في اليمن تركز على نحو عشرة أهداف، من بينها ميناء الحديدة البحري والمطار الدولي المجاور، في محاولة لتعطيل نشاطهما”. وشمل الهجوم إلقاء المقاتلات الإسرائيلية نحو 50 قذيفة على المواقع المستهدفة في اليمن.

وخلال الهجوم على اليمن، تواجد في غرفة العمليات بمقر وزارة الأمن في تل أبيب كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، إلى جانب رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) أن الحديث يدور عن هجوم إسرائيلي أميركي مشترك، حيث هاجمت إسرائيل مواقع في الحديدة، فيما هاجمت الولايات المتحدة مواقع أخرى.

في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن “الهجوم نُفذ من قبل إسرائيل فقط، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، واستهدف مواقع في ميناء الحديدة ومصنعًا كبيرًا يستخدمه الحوثيون”.

المصدر: مواقع