عدوان إسرائيلي جديد على مطار صنعاء الدولي

أفادت مصادر يمنية بأن مطار صنعاء الدولي تعرض لعدوان جوي إسرائيلي. وأوضحت المصادر أن طيران العدو الإسرائيلي شن 4 غارات استهدفت المدرج في مطار صنعاء، بالإضافة إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

وفي تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن سلاح الجو شن غارات استهدفت مواقع في مطار صنعاء، حيث تم تدمير آخر طائرة كانت موجودة في المطار. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن أكثر من 10 طائرات شاركت في العدوان على مطار صنعاء في اليمن.

واعتبر يسرائيل كاتس أن الغارات على اليمن تمثل رسالة واضحة واستمرارًا لسياسة تل أبيب التي تقضي بأن من يطلق النار على الكيان سيدفع ثمناً باهظاً. وأضاف أن المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة، مؤكداً أن مطار صنعاء “سيُدمر مرة بعد مرة” في حال استمرار تهديد الأمن الإسرائيلي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار اللد وهدفاً حيوياً في منطقة يافا المحتلة بعملية صاروخية مزدوجة، باستخدام صاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي.

وأوضح متحدث القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، أن القوة الصاروخية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً مزدوجةً، بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″، استهدف مطار اللد المعروف إسرائيلياً بمطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة.

أما العملية الثانية، فتمت باستخدام صاروخ من نوع “ذو الفقار”، استهدف هدفاً حيوياً للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة.

وجددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها على أن عملياتها مستمرة وستعمل على تصعيدها، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

ويوم الأحد الماضي، نفذت القوة الصاروخية عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وخلال 24 ساعة، منذ فجر الخميس وحتى فجر الجمعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية خمس عمليات عسكرية استهدفت كيان العدو، منها ثلاث عمليات بصواريخ فرط صوتية استهدفت مطار اللد يوم الجمعة.

ويأتي ذلك في سياق عمليات الإسناد اليمنية نصرةً للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية في غزة على يد كيان العدو الصهيوني بمشاركة أمريكية.

المصدر: موقع المنار