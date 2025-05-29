عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 29 أيار/مايو 2025

العناوين

الأخبار:

– يوم ثانٍ من التعثّر: “غيتو المساعدات” نحو فشل تام

– تهديدات متنامية على وقع المفاوضات | “النووي الإيراني”: لحظة الحسم تقترب

– الـ”يونيفل” مهدّدة: هل ينخفض العديد إلى النصف؟

– تناغم بين سلام و”القوات” لإحراج عون: واشنطن عاتبة على رئيس الجمهورية

– “المركزي” يضيّق على “المحافظ الإلكترونية”

البناء:

– رجي للمقاومة: لن نفاوض على السيادة.. والموسوي: لا تفاوض العدوّ على السيادة

– ترامب: لدينا محادثات جيدة مع إيران وأنا حذرت نتنياهو من أي إجراء ضدّها

– ويتكوف: حلّ طويل الأمد في غزّة يبدأ بوقف موقّت.. وحماس تعلن التوصل لاتفاق

اللواء:

– سلام للجالية في الإمارات: استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” يؤخّر بسط سيادة الدولة

– تعيينات في مجلس الوزراء اليوم.. ووقف التغطية الصحية للنازحين ومحادثات عسكرية حدودية في دمشق

– ورقة شروط أميركية جديدة لوقف غير قصير لإطلاق النار في غزّة

– كاتس “يكذب”.. واتهامات متبادلة بين نتنياهو ولابيد في “الكنيست”

– “إسرائيل” تقصف آخر طائرة في مطار صنعاء

الديار:

– قبل المخيمات: العيون العربية على سلاح حزب الله

– هل يُشعل نتنياهو المنطقة لعرقلة الاتفاق الأميركي ــ الإيراني و”الدولة الفلسطينية”؟

– ثنائي التهدئة وثنائي التصعيد: عون وبري لترسيخ الحوار… وسلام وجعجع لتغليب التشدّد

– سورية على طاولة الكبار.. و”يالطا جديدة” تُرسم بغياب “القيصر الروسي”

الجمهورية:

– جديد “داعش”: ولاية لبنان

– الواقع المسيحيى الصادم: حقيقة فجة ومرّة

– الشرع: بدأنا إعادة الإعمار

– السلاح والإعمار: غليان واحتقان

النهار:

– “النهار” تعلن من دبي إطلاق مشاريع جديدة مدعمة بالذكاء الاصطناعي

– الالتزام الحاسم بين سلام وحزب الله

– سورية و”إسرائيل”: التفاوض المباشر بين الإنكار والغموض

– باص الدولة يجذب اللبنانيين وتوجه لتعزيزه

الشرق:

– عون التقى المؤسسة المارونية للانتشار ووفد المجلس الإسلامي العلوي

– سلام من الإمارات: ماضون في الإصلاح

– “أسفل” و”أحقر” و”أوطى” مجرم وسفّاح على وجه الأرض!!!

– وزير الداخلية أطلع المفتي على نتائج العملية الانتخابية

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال دبلوماسي لبناني خدم في السفارة اللبنانية في واشنطن تعليقًا عن كلام وزير الخارجية حول أن هناك فرقًا كبيرًا بين اعتبار أي سلاح خارج مؤسسات الدولة غير شرعي واعتبار أي سلاح لا تشرّع الدولة وجوده غير شرعي، والبيانات الوزارية المتعاقبة للحكومات اللبنانية شرّعت سلاح المقاومة والمثال الأميركي يؤكد ذلك، فهناك ميليشيات تملك دبابات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في أميركا وتقيم مناورات دوريّة بمعرفة الدولة وتشريع منها لأسباب تخصّ أميركا ولا تعنينا وبالمثل على الدولة أن تناقش بعقلانيّة بعيدًا عن حقد البعض وكراهيّتهم للمقاومة تبريرًا لتاريخهم الأسود مع “إسرائيل” وتقرّر ماذا تريد وعندما تقرّر الدولة لكل قرار إطار قانونيّ مناسب ولا يستطيع أحد الضحك علينا بأحادية المعادلات القانونية. وها هي “إسرائيل” لديها جيش من المستوطنين المسلحين خارج مؤسسات الدولة لكنّه شرعي بنظر الدولة، فمن يريد إسقاط السلاح تقرّبًا من “إسرائيل” وتحقيقًا لأهدافها وهو يعلم أن التوطين وراء الباب فليقل ذلك علنًا ولا يتذرّع بأنه لا توجد دولة يوجد فيها سلاح خارج مؤسسات الدولة.

كواليس

– قال خبير اقتصادي إن الحديث عن علاقة تناسبية سببية بين رفع العقوبات وانتعاش الاقتصاد في سورية يحتاج إلى التدقيق، لأن رفع العقوبات في ظل النظام الاقتصادي ذاته الذي فرضت خلال وجوده تحول إيجابي أكيد، لكن مع تغيير النظام الاقتصادي يصبح الأمر أكثر تعقيدًا، لأن رفع العقوبات يسهل تدفق السلع ويسهل أمور التجارة والمعاملات المصرفية وتداول العملات. وإذا كان النظام الاقتصادي ليبراليًا بلا ضوابط سوف تكون النتائج وجود سلع كثيرة بأسعار لا يستطيع الناس شراءها وتكون هناك مضاربة على الصناعة المحليّة ربما تنهار بسببها وتتوسّع البطالة كما أن سعر العملة قد ينخفض بدلًا من أن يتحسن لأن ازدهار التجارة يسبب الطلب على العملات الأجنبية.

اللواء:

همس:

– طلبت الموفدة الأميركية تصورًا لبنانيًا لملفات السلاح غير الشرعي، قبل تحديد موعد لمجيئها إلى بيروت، بعد عيد الأضحى المبارك.

غمز:

– تتكشَّف مع الأيام عمليات بلف وتشاطر في عدد من البلديات أدت إلى وصول شخصيات على قوى غير التي تبنّت ترشيحها.

لغز:

– من المتوقع أن يؤثر قرار المفوضية السامية للاجئين بوقف التغطية الصحية داخل لبنان للاجئين السوريين، بتسريع عودة عدد كبير، يُقدَّر بعشرات الألوف إلى بلادهم.

الجمهورية:

– علم أنّ حزبًا بارزًا اتّخذ قرارًا بعدم الخوض في نقاش علني حول ملف غير لبناني.

– علّق مرجع سياسي على مواقف يطلقها فريق تعرض لهزيمة انتخابية قاسية لتبرير خسارته بالقول: اللي استحوا ماتوا.

– حسم تيار سياسي شمالًا معركة اتحاد بلديات القضاء في منطقته بعد فوزه في عاصمته، خلافًا لما يروّج له المنافس الخاسر.

المصدر: صحف