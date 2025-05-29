منسى: نتطلع لمساعدات إضافية للعسكريين

أمل وزير الدفاع الوطني في الحكومة اللبنانية ميشال منسى بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الخميس أن “يشكل ما تحقق اليوم انطلاقة لمسار نهوض فعلي برواتب العسكريين بعد معاناة دامت لسنوات نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة”.

وأكد منسى أنه “يتابع عن كثب موضوع المساعدات المالية لكافة العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بالتنسيق مع جميع المعنيين وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس الوزراء، والزميلين وزيري الداخلية والبلديات والمالية”.

وقال منسى “نتطلع إلى مساعدات إضافية عند تحسن الوضع الاقتصادي وهو قريب، وذلك بما يتناسب مع حجم التضحيات التي يبذلها العسكريون، والتي قدّمها المتقاعدون على حدّ سواء”.

وكان مجلس الوزراء قد اقرّ الخميس البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين (١٤ مليونا) لمن هم في الخدمة، و(١٢ مليونا) للمتقاعدين، على ان يعمل به بدءا من اول تموز المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام