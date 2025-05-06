الشيخ حمود تناول الملف الانتخابي مع الشيخ ضاهر والنائب البزري

إستقبل رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود الثلاثاء النائب عبد الرحمن البزري، حيث جرى البحث بالأوضاع العامة وانتخابات المجلس البلدي لمدينة صيدا.

وأكد الطرفان على “أهمية التوافق”، وتابعا انه “بحال غاب التوافق فيجب أن تكون المعركة بروح رياضية وديموقراطية، خدمة للمصلحة العامة، وألا تتحول إلى معركة سياسية”.

من جهة ثانية، استقبل الشيخ حمود مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وتم التداول حول الانتخابات البلدية والاختيارية.

كما استقبل الشيخ حمود وفدا من حركة “التوحيد الاسلامي” برئاسة الشيخ معاذ شعبان وتم التداول في الامور العامة.