الاحتلال يواصل خرق السيادة اللبنانية.. شهيد في قعقعية الجسر

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية، في ظل تصعيد متواصل على الجبهة الجنوبية. فقد أفاد مراسل قناة المنار، صباح اليوم الاربعاء، بأن طائرة مسيّرة تابعة للعدو استهدفت مركبة من نوع “رابيد” على الطريق الرابط بين بلدة قعقعية الجسر والنهر في الجنوب اللبناني.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن الغارة الإسرائيلية أدّت إلى ارتقاء شهيد.

وفي سياق متصل، ذكر مراسلنا أن طائرة استطلاع إسرائيلية ارتطمت في وقت سابق بأحد المنازل في بلدة شبعا الحدودية. وعقب الحادث، شنّت طائرة مسيّرة أخرى تابعة لجيش الاحتلال غارة على المنزل نفسه فجر اليوم، في محاولة واضحة لتدمير ما تبقى من آثار الحادث، من دون أن تسفر الغارة عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، التي تشمل غارات جوية، وقصفًا مدفعيًا متكررًا، واستخدامًا مكثفًا للطائرات المسيّرة، في انتهاك واضح للقرار الدولي 1701، وسط صمت دولي لافت.

المصدر: موقع المنار