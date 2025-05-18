اليونيسف تطالب بإدخال المساعدات الى غزة ووقف إطلاق النار فورا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بياه لها الأحد من أن “الوضع تدهور في قطاع غزة بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ومنع دخول المساعدات الإنسانية”.

وقالت اليونيسف إن “الأطفال في غزة يواجهون قصفا إسرائيليا متواصلا ويحرمون من السلع الأساسية والخدمات والرعاية المنقذة للحياة منذ بداية حرب الإبادة على القطاع”، وشددت على “ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة واستئناف وقف إطلاق النار فورا”.

وأكدت اليونيسف أن “الوضع في قطاع غزة تدهور بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين بسبب الحصار المفروض عليه ومنع دخول المساعدات الإنسانية”.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يغلق العدو الإسرائيلي كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لمانع عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام