اطلاق صاروخ من اليمن نحو فلسطين المحتلة وصافرات الانذار تدوي في الوسط والقدس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط الاراضي المحتلة.

وتحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، في حين ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي أول بيان له تعليقا على الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي “اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء”.

لكن مشاهد تداولها مستوطنون أظهرت مرور الصاروخ اليمني فوق عدد من المناطق في منطقة القدس المحتلة.

المصدر: وكالات