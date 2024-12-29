الجيش اللبناني: “بتاريخ 29 / 12 /2024 ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون وفي بلدة قوسايا – زحلة” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 14:18

الجيش اللبناني: “بتاريخ 29 / 12 /2024 ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون وفي بلدة قوسايا – زحلة”

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
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