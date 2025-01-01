روسيا | بوتين يعلن 2025 “عام المدافع عن الوطن” ويشيد بإنجازات بلاده خلال 25 عامًا من حكمه

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه بمناسبة اقتراب العام 2025، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها روسيا خلال فترة حكمه التي امتدت لربع قرن.

في خطاب ألقاه بمناسبة ليلة رأس السنة، اعتبر بوتين أن الروس يجب أن يكونوا “فخورين” بما حققته البلاد في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذا العام يصادف مرور 25 عامًا على توليه السلطة خلفًا للرئيس بوريس يلتسين.

وقال بوتين في خطابه “لقد وضعنا أهدافًا كبيرة لأنفسنا وحققناها، وتغلبنا على العديد من المحن لأننا كنا متحدين”، لافتا الى أنه “ما زال أمامنا الكثير لنفعله، لكننا يمكن أن نكون فخورين بما تم تحقيقه”.

وأضاف بوتين أن “بلدنا المستقل والقوي تمكن من مواجهة أصعب التحديات”، معربا عن ثقته بأن “كل شيء سيكون على ما يرام، وأننا سنتقدم فقط إلى الأمام ونحن نعلم تمامًا أن القيمة المطلقة بالنسبة لنا هي مصير روسيا ورفاهية شعبها”.

كما أعرب بوتين عن دعمه الكامل للقوات الروسية، ووصفهم بأنهم “أبطال حقيقيون تولوا المهمة العسكرية الكبرى للدفاع عن روسيا وتوفير ضمانات قوية للسلام والأمن لشعبنا”.

وفي ختام خطابه، أعلن بوتين أن عام 2025 سيكون “عام المدافع عن الوطن” في روسيا، وذلك تكريماً للذكرى الـ80 لانتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية، “ولتخليد ذكرى الأجداد الذين حاربوا من أجل الوطن عبر العصور”.

المصدر: وكالات