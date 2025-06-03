نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يؤكد حتمية الانتقام ويبرز أهمية المفاوضات في إسطنبول لتحقيق النصر

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن “الانتقام حتمي”، موجهاً كلامه إلى “كل من ينتابه القلق وينتظر العقاب”، في إشارة واضحة إلى الهجمات الأوكرانية الأخيرة على الأراضي الروسية.

وأضاف ميدفيديف عبر قناته على تليغرام، أنه من الطبيعي أن يشعر البعض بالقلق، مشيراً إلى أن الانتقام أمر لا مفر منه، في ظل التقدم المستمر للجيش الروسي الذي سيستمر في تحقيق أهدافه. وأوضح أن كل ما هو مقدر أن يتدمر سوف يتدمر حتماً، وأن من يُقدر لهم أن يُقصفوا سيندثرون في النهاية.

من جهة أخرى، شدد ميدفيديف على أن المفاوضات الجارية في إسطنبول ليست مخصصة للتوصل إلى سلام وسط بشروط غير واقعية، بل تهدف إلى تحقيق نصر سريع لروسيا وتدمير كامل للحكومة التي وصفها بـ”النازية الجديدة”. وهذا ما يعكس مضمون المذكرة الروسية التي تم نشرها مؤخراً.

في الوقت نفسه، أفاد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات ومساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، بأن روسيا سلمت أوكرانيا مسودة مذكرة تفاهم مفصلة بشأن التسوية خلال المفاوضات التي جرت في إسطنبول.

وأوضح ميدينسكي أن المذكرة أُعدت بدقة من الجانب الروسي، مضيفاً أن الجانب الأوكراني سيقوم بدراستها والرد عليها في الوقت المناسب.

على صعيد متصل، كشفت مصادر صحفية عن قيام أحد أعضاء الوفد الأوكراني خلال مفاوضات إسطنبول يوم الاثنين بإجراء اتصال هاتفي مع طرف خارجي، أطلعه على مجريات الاجتماع. وتم ذلك قبل بدء المفاوضات التي استمرت أكثر من ساعة، وبحضور ممثلي الصحافة وبتزامن مع تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

ويأتي هذا في ظل تبادل الوفدين الأوراق التي تتضمن رؤى الطرفين حول شروط وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع. كما أكد رئيس الوفد الروسي أنه التقى برئيس الوفد الأوكراني قبل انطلاق المفاوضات، وهو لقاء ساهم بشكل كبير في التحضير للجولة العامة.

حالة التأهب الجوي في أوكرانيا بعد انفجارات متكررة في عدة مناطق

في السياق ذاته، أعلنت السلطات الأوكرانية صباح اليوم الثلاثاء حالة التأهب للغارات الجوية في جميع المناطق، وذلك عقب تسجيل سلسلة انفجارات في عدة مناطق خلال الليلة الماضية.

بدأ إعلان حالة التأهب في منطقتي سومي وخاركوف شمال البلاد، حيث سُمع دوي انفجارات في سومي، قبل أن يمتد الإنذار ليشمل كافة الأراضي الأوكرانية. وأفادت تقارير محلية بأن مقاطعة نيكولايف جنوب البلاد تعرضت لهجوم يُعتقد أنه بصاروخ من نوع “كينجال”.

يأتي هذا في ظل غارات ليلية استهدفت مرافق صناعية ولوجستية في جنوب وشرق وشمال أوكرانيا، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار مجدداً في مقاطعتي سومي وخاركوف مع سماع دوي انفجارات متفرقة.

كما شملت حالة التأهب الجوي مقاطعتي كييف وتسيرنيغوف، بالإضافة إلى نيكولايف وبولتافا وأوديسا ودنيبروبيتروفسك.

ووفقاً للمسؤولين المحليين، تضررت مؤسسة صناعية في مدينة تشيرنيغوف نتيجة القصف، كما وقعت انفجارات في بولتافا تسببت بأضرار في إحدى المؤسسات الإنتاجية. كما شهدت أوديسا سلسلة انفجارات أعقبتها حرائق في مستودعات، إضافة إلى إصابة مواقع للبنية التحتية في ميناء أوديسا ومركز لوجستي لسكك الحديد بأضرار. وفي خاركوف، أدى هجوم لطائرات مسيرة إلى نشوب حرائق طالت مستودعين وحاويات.

المصدر: مواقع