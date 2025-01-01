الشيخ قاسم: المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الايمان والثّلة المؤمنة ما يمكنها ان تصبح أقوى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 11:38

الشيخ قاسم: المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الايمان والثّلة المؤمنة ما يمكنها ان تصبح أقوى

منذ 1 ساعة 1 January، 2025
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