كازاخستان | إصطدام عشرات السيارات على طريق سريع جراء عاصفة ثلجية

أعلنت الشرطة الكازاخية اصطدام عشرات السيارات على طريق أستانا شتشوتشينسك السريع في مقاطعة أكمولا شمالي البلاد، جراء عاصفة ثلجية عنيفة اجتاحت المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن المكتب “في حوالي الساعة 13:30 في مقاطعة أكمولا على مقطع الطريق بين قريتي كوغام وكاراتال في منطقة بيرزان سال، نتيجة لتدهور الأحوال الجوية (عاصفة ثلجية) وقع تصادم لنحو 40 سيارة. لم يتم تلقي معلومات عن وقوع ضحايا وإصابات في الوقت الحالي”.

وفي وقت لاحق أعلنت الشركة المشغلة للطرق السريعة في كازاخستان عن ارتفاع عدد السيارات التي تعرضت لحادث مروري ضخم إلى 95 سيارة.

ووفقا لوزارة الداخلية الكازاخستانية، تم بسبب التدهور الحاد في الأحوال الجوية في منطقة كاراغاندا وسط البلاد إغلاق الطرقين “كاراغاندا-أستانا” و”كاراغاندا-بافلودار”، كما تطورت حالة صعبة على الطريق السريع ألما آتا – إيكاترينبورغ، وهو أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان: “تكدست نحو 800 سيارة في المحطة بالقرب من مدينة تيميرتاو بسبب إغلاق الطريق.

وقد أعلن عدد من مناطق كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد تحذيرا من العواصف بسبب تساقط الثلوج الكثيفة. وبسبب العواصف الثلجية والجليد، يتم أحيانا إغلاق بعض أجزاء الطرق السريعة.

المصدر: وكالات