صاروخ من اليمن نحو تل ابيب .. وإغلاق المجال الجوي في مطار “بن غوريون”

أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، إطلاق صاروخ باليستي من اليمن في اتجاه “إسرائيل”، بحسب ما وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي إثر ذلك، دوّت صفارات الإنذار في وسط “تل أبيب” ومناطق واسعة وسط “إسرائيل”، فيما أشار “الجيش” إلى أنّه “يعمل على إسقاط الصاروخ”.

ونقلت “القناة الـ12” الإسرائيلية “إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون”، وتعليق عمليات الهبوط والإقلاع، بعد إطلاق الصاروخ من اليمن، في حين “سُمعت أصوات انفجارات في الوسط”.

مشاهد للدفاعات الإسرائيلية تحاول التصدي لصاروخ باليستي أطلق من اليمن







ومنذ استئناف “الجيش” الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أطلق اليمن 35 صاروخاً باليستياً، وما لا يقل عن 10 طائرات مُسيّرة على “إسرائيل”، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وقبل يومين، نفّذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعيّة استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأضافت أنّ الصاروخ حقّق هدفه بنجاح، وتسبّب في “هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقّف حركة المطار لقرابة الساعة”.

وأكّدت القوات المسلّحة أنّها ستعمل على “تعزيز وتوسيع فعلها العسكري بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

المصدر: مواقع اخبارية