بدء العملية الانتخابية البلدية والإختيارية في محافظات بيروت وبعلبك – الهرمل والبقاع

شرعت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة صباح امام الناخبين، ايذانا ببدء العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في جولتها الثالثة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل .

بيروت

وبدأت العملية الانتخابية في محافظة بيروت عند السابعة من صباح اليوم، حيث سيختار نحو ٥١١ الف ناخب مسجل على لوائح شطب مجلسا بلديا مؤلفا من ٢٤ عضوا يتوزعون وفق العرف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، اضافة الى الأعضاء الاختياريين. وتتصف المعركة بالحماوة كونها ستحدد الوجه السياسي للمدينة علما ان معظم الجهود منصبة لتأمين المناصفة في المجلس البلدي، وهذا ما اجمعت عليه المرجعيات والاحزاب السياسية حيث توالت الدعوات لاهالي المدينة للاقتراع بكثافة والحفاظ على التنوع، الا ان الأمر يتسم بالغموض نظرا لعدد اللوائح المتنافسة ولامكانية اللجوء لعمليات التشطيب.

هذا وفتحت صناديق الاقتراع في المراكز بعد استكمال التحضيرات اللوجيستية ووصول رؤساء الاقلام ومندوبي اللوائح وسط اجراءات امنية مشددة اتخذتها القوى الامنية.

وتتألف دائرة بيروت الأولى من مناطق: الاشرفية، المدور، الصيفي والرميل حيث يبلغ عدد الناخبين فيها على لوائح الشطب نحو 135 الف ناخب، فيما سيختار ناخبو منطقتي الصيفي والرميل البالغ عددهم نحو 37 الفا اعضاء المجلس البلدي والمخاتير البالغ عددهم 12 مختارا في الرميل و4 في الصيفي من ضمن ست لوائح هي:

-لائحة “بيروت تجمعنا” برئاسة إبراهيم زيدان، وتضم تحالف الاحزاب: القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، التيار الوطني الحر، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة امل، “حزب الله” وجمعية المشاريع، حزب الطاشناق، النائب فؤاد مخزومي، والوزير السابق محمد شقير كما تحظى برعاية مطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة.

– لائحة “ائتلاف بيروت مدينتي” برئاسة فادي درويش ويدعمها نواب التغيير إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، مارك ضو ، فراس حمدان وحليمة قعقور

-لائحة “بيروت بتحبك”، يرأسها العميد المتقاعد محمود الجمل، بدعم من النائبين نبيل بدر وعماد الحوت والجماعة الإسلامية.

-لائحة “أولاد البلد” برئاسة رولا العجوز، وتضم وجوها شابة.

-لائحة “مواطنون ومواطنات في بيروت”، المدعومة من الوزير السابق شربل نحاس، وهي لائحة غير مكتملة.

-لائحة”بيروت عاصمتنا” برئاسة عدنان الحكيم وهي غير مكتملة أيضاً.

وتجدر الاشارة الى ان نسبة التصويت في دائرة بيروت الأولى كانت في الدورات الانتخابية الماضية في حدود ال 20 بالمئة كون نسبة كبيرة من أبنائها في الاغتراب.

في منطقة المرفأ في دائرة بيروت الثانية، 18 قلم اقتراع ضمن مركز اقتراع واحد، يتوزع فيه الناخبون على الطوائف: الشيعية، السنية، الارمن الكاثوليك والارثوذكس، الاشورية، العلوية، الكلدانية، الروم الأرثوذكس والكاثوليك، اللاتين، السريان الكاثوليك والارثوذكس، الدروز، الانجيلية، الموارنة والإسرائيلية.

اقبال خجول صباحا، داخل وخارج مراكز الاقتراع في منطقة المزرعة الكولا البربير قصقص راس النبع طريق الجديدة وايضا على الطرق العامة والفرعية المؤدية الى مراكز الاقتراع، فيما بدأت سيارات مختلفة تبث عبر مكبرات الصوت ورفع صور اللوائح والمرشحين تجوب شوارع منطقه المزرعه في طريق الجديدة المزرعة وراس النبع، تحض المقترعين على النزول الى صناديق الاقتراع والادلاء بصوتهم.

أما في منطقة المدور، في دائرة بيروت الاولى، فتم تخصيص 79 قلم اقتراع موزعين على 5 مراكز اقتراع، وُزّع الناخبون فيها بحسب الطوائف: السنية، الشيعثة، الموارنة، الارمن الأرثوذكس والكاثوليك، العلوية، السريان الارثوذكس والكاثوليك، الدروز، الكلدان الكاثوليك، لاتين، الروم الكاثوليك والارثوذكس.

فتحت عند الساعة السابعة صباحا، اقلام الاقتراع في منطقتي رأس بيروت ودار المريسة، إيذانا بانطلاق العملية الانتخابية.

وبعد نحو ساعة، شهدت الصناديق إقبالا خجولا من قبل المقترعين، الذين من المتوقع ان تتزايد اعدادهم، كما هو الحال في كل عملية انتخابية بلدية ونيابية، في فترة بعد الظهر.

إنطلاق العملية الانتخابية جرى بهدوء من دون تسجيل اي اشكال، وسط تدابير امنية مشددة من قبل عناصر القوى الامنية والجيش اللبناني.

يذكر ان منطقة رأس بيروت تضم 60 قلم اقتراع، ودار المريسة 21. ويقترع في رأس بيروت 37208 ناخبين مسجلين على لوائح الشطب، بزيادة 2505 عن العام 2022، فيما يقترع في دار المريسة 12531، بزيادة 720 عن انتخابات العام 2022.

بعلبك

وانطلقت الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك عند السابعة صباحا ضمن أجواء تنافسية هادئة، وتولت عناصر ودوريات من الجيش والقوى الأمنية الحفاظ على الأمن حول المراكز وفي داخلها، حيث يتوجه 298575 ناخبا إلى 124 مركز اقتراع، استحدث فيها 461 قلما، لانتخاب 58 بلدية بعد فوز 18 لائحة بالتزكية، هي بلديات مزرعة التوت، اليمونة، بوداي، جبعا، فلاوى، حدث بعلبك، قرحا، حلبتا، زبود، اللبوة، قليلة الحرفوش، جبولة، التوفيقية (البزالية)، مقراق، نبحا، الأنصار طليا، وحورتعلا.

ويشمل الاستحقاق انتخاب 293 مختارا، فاز أكثر من 60 منهم بالتزكية.

أما في مدينة بعلبك التي يبلغ عدد ناخبيها 37142 ناخبا فالمعركة الانتخابية بين لائحتين مكتملتين (21 عضوا) هما لائحة “التنمية والوفاء” التي تضم المرشحين: أحمد زهير الطفيلي، عبد الرحيم عقاب شلحة، محمد صالح طاها، حسين علي رعد، مصطفى عبد الله الشل، علي هاشم مرتضى، محمد سعادة الجمال، محمود علي بيان، محمد بكر مهدي الشياح، محمد ربيع عبد الرحيم الرفاعي، خالد محمد مشهور صلح، ابراهيم أحمد عجم، رافي ميشال بلكجيان، هبا محمد العوطة، علي محمد حسن، علي اكرم ياغي، هاني حسين عواضة، فؤاد يوسف بلوق، مالك حسن جعفر، فاروق علي اللقيس، وحسين علي عثمان.

ولائحة “بعلبك مدينتي” التي تضم: حكمت محمد عوضة، نضال حسين صلح، ابراهيم شياح الشياح، أسعد جوزيف قرعة، باسم دريد الزين، حماد محمد عباس ياغي، راشد جان سركيس، ربيعة أحمد طه، زينب علي عثمان، شوقي محمد زهير حليحل، عبد الكريم محمد الشل، عبدو حسين عثمان، عقبة يوسف الشمالي، علي عبد الرحيم عساف، علي موسى الدبس، كريم عاصم عواضة، مازن محمد حسن مرتضى، محمد مصطفى علاء الدين، محمود محمد بيان، محمود مرهج الجمال، ومصطفى علي الرفاعي.

أما انتخابات مختارِي مدينه بعلبك، فبعد فوز مختارَي حي البرانية، بقي التنافس الانتخابي في 6 أحياء لاختيار 33 مختارا موزعين على الشكل التالي: الريش الشرقي (٦ مخاتير)، النبي انعام (5 مخاتير)، حي غفرة (4 مخاتير)، الريش الغربي (4 مخاتير)، حي الصلح (3 مخاتير)، حي القلعة (3 مخاتير)، بالإضافة إلى مختار واحد في كل من الأحياء التالية: البربارة، الشميس، العباسية، الست، قبة دورس، قلعة غربي، الزهراء، وحي عز الدين.

وأخيرا، لا بد من الإشارة إلى نقل 4 مراكز انتخابية إلى مبان جديدة، فخصصت دار المعلمين والمعلمات في محلة رأس العين لناخبي الريش الغربي، ومدرسة المهدي في حي العسيرة لناخبي الريش الشرقي، ومعهد فكتوريا خلف المستشفى الحكومي لناخبي حي الشميس، ودار الحنان في ساحة ناصر لناخبي حي القلعة.

قضاء الهرمل

وانطلقت الانتخابات البلدية والاختيارية السابعة صباحا في قضاء الهرمل وسط إجراءات امنية مشددة.

في مدينة الهرمل، تتنافس لائحتان لائحة التنمية والوفاء المكتملة 21 عضوا ولائحة الهرمل للجميع 16 عضوا واغلب بلديات القضاء تزكية وقد بلغت نسبة الاقتراع حتى الان 3 بالمئة.

راشيا والبقاع الغربي

وسط انتشار عسكري لوحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي في محيط مراكز الاقتراع، انطلقت عملية انتخاب المجالس البلدية والاختيارية في قضاءي راشيا والبقاع الغربي مع نزع الاقفال عن صناديق الاقتراع عند السابعة من صباح اليوم ويبلغ عدد ناخبي قضاء راشيا الوادي 53839 ناخبا ويتنافس 487 مرشحات عل 29 مجلس بلديا في 28 بلدة و97 مرشحا على 43 مقعدا اختياريا يتوزعون على 180 قلم اقتراع .

وكان فاز بالتزكية بلديات ينطا،مذوخا،بكا ،عين عرب،الحوش وكفرمشكي،وفاز بالتزكية مخاتير سلساتا كفرمشكي مذوخا عين حرشا عين عرب راشيا الفوقا ودير العشاير وبكا والحوش .

أما في البقاع الغربي فيبلغ عدد الناخبين 106000 ناخب ويتنافس 725 مرشحا على المجالس البلدية و174 مرشحا لمركز مختار و60 مرشحا للهيئات الاختيارية يتوزعون على 31 بلدة و36 بلدة للمخترة. أما عدد أقلام الاقتراع فقارب 344 قلما مناصفة بين إناث وذكور.

هذا وفاز في البقاع الغربي بالتزكية 6بلديات:الخيارة،السلطان يعقوب الموحدة المنصورة،بعلول،زلايا،وقليا وفاز بالتزكية مخاتير بلدات :،بعلول،تل الذنوب،باب مارع،زلايا،قليا،ميذون،لوسيا،مشغرة التحتا.

وتتسم المعارك الانتخابية بالاجمال بالطابع العائلي وبعض التلاوين السياسية لاسيما في الحواضر الكبرى في القضاءين لاسيما في راشيا، جب جنين ،غزة،القرعون ،ضغبين النرج وعين عطا وتباعا سنوافيكم بمجريات الحدث الانتخابي وطبيعة التنافس البيني في تلك الحواضر.

قضاء زحلة

فتحت صناديق الاقتراع في قضاء زحلة عند السابعة من صباح اليوم الأحد إيذانًا بانطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة البقاع مع وصول رؤساء الاقلام والكتبة وحضور مندوبي اللوائح والمرشحين الى مراكز الاقتراع، حيث تتواجه لوائح حزبية وعائلية في المعارك الانتخابية.

وكانت التحضيرات اللوجستية قد استكملت عشية الانتخابات، وقد ترافق انطلاق العملية الانتخابية اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر قوى الامن الداخلي داخل المراكز فيما عزز الجيش من انتشاره على الطرق العامة وفي محيط مراكز الاقتراع.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للإعلام