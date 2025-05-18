مديرية العمل البلدي لحزب الله في منطقة بيروت كرّمت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتهية ولايتهم

كرّمت مديرية العمل البلدي لحزب الله في منطقة بيروت، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتهية ولايتهم في بلديات (برج البراجنة، حارة حريك، الغبيري)، وذلك بلقاء أقيم في مطعم ثمار في حارة حريك، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، وعدد من المكرّمين.

افتتح اللقاء بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم والنشيدين الوطني اللبناني وحزب الله، ثم كانت كلمة لمسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله رأى فيها أننا في مرحلة حساسة ودقيقة، نتحمّل فيها جميعاً مسؤولية كبيرة، وبالتالي، يجب أن نتذكر دائماً أن الناس هم الأساس في مسيرتنا، وهم وصية قادتنا، من السيد عابس والسيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين (رضوان الله تعالى عليهم)، وخدمتهم لا تعود تفصيلاً، وإنما تصبح في عمق الاهتمامات التي يجب أن تحملنا.

وشدد فضل الله على ضرورة أن نتضامن ونتكاتف ونتكافل كأعضاء في المجالس البلدية، داخل المجلس البلدي وخارجه، وأن نبتعد عن المحاور المصغّرة في القبول والرفض لأي فكرة أو مشروع، وأن يكون هناك تنسيق دائم بين الأعضاء، من أجل الاتفاق على الأفكار والمشاريع التي يجب أن يُعمل عليها، كما ندعو وبوضوح إلى دعم رؤساء ونواب رؤساء البلديات في عملهم، لأنهم يتصدّون للمأمورية بشكل مباشر، وأن نكون إلى جانبهما، وأن نشجعهما على اتخاذ قرارات شجاعة وصعبة بدل أن نثبّط عزائمهما، ويجب أن ندافع عن خيارات البلديات، وأن نلتقي مع الناس بشكل دوري، ونمارس جهاد التبيين في القضايا الإنمائية التي نتحمّل حولها المسؤولية.

ولفت فضل الله إلى أننا في حزب الله وفي العمل البلدي وفي البلديات التي أدارها وعمل بها هذا الجمع المبارك، وبكل تواضع وصدق وأمانة، استطعنا أن نحقق نجاحاً، ونقدّم نموذجاً طيباً خلال السنوات التسع الماضية، واليوم، نحن ننطلق ونحمل دعامتين، الأولى وهي التجربة التي قدمتها مجالسنا البلدية طيلة تسع سنوات، والدعامة الثانية هي هذه الكفاءات والطاقات الجديدة التي تنزل إلى الميدان في الولاية الجديدة، ليكتبوا النجاح الذي لن تكون معه خسارة إن شاء الله.

وختم فضل الله منوّهاً بكل الجهود الطيبة والكريمة التي تضافر عليها عدد من إخواننا الذين لم يألوا جهداً في خدمة أهلهم وشعبهم، متوجّهاً بالشكر للجهود الطيبة والجليلة التي ترافق عملنا في هذه المنطقة على الدوام للأخ الكبير والعزيز النائب الحاج علي عمّار، الذي لا يوفّر فرصة إلاّ ويكون إلى جانبنا، ونحن إلى جانبه نعمل سوياً يداً بيد، كما نشكر مسؤول العمل البلدي لحزب الله في منطقة بيروت السيد حسّان الموسوي الذي عمل لسنوات في خدمة العمل البلدي والبلديات، كما ننحني ونتواضع إلى الحد الذي نستطيعه أمام من قدّم كل شيء، ولم يترك شيئاً بين يديه، إنه شهيد العمل البلدي المهندس محمود إسماعيل الذي ارتقى على طريق القدس، فأنار هذا الطريق، وجعله بهذه الحيوية والعظمة التي نراها اليوم.

وفي الختام، قُدّمت الدروع للمكرمين تقديراً للجهود والعمل المتميّز والمتفاني في خدمة المجتمع خلال توليهم مسؤولية العمل في البلديات خلال الفترة المنصرمة.

المصدر: موقع المنار