العدو الإسرائيلي جدد خرقه لإعلان وقف إطلاق النار وانتهاك السيادة اللبنانية

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام ان “المواطن اللبناني م.ف. في بلدة كفركلا أصيب الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أطلق عليه النار وأصابه برصاصة في كتفه، ما استدعى نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي على الفور للمعالجة”.

بدورها، أعلن “مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة” في بيان له عن “إصابة مواطن في بلدة كفركلا(جنوب لبنان) بجروح بسبب إطلاق العدو الإسرائيلي النار باتجاهه”.

كما أفادت الوكالة “بسقوط جريحين باستهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية في منطقة وادي العيون في أطراف صربين – بنت جبيل جنوب لبنان”.

من جهة ثانية، أفادت الوكالة ان “مسيّرة إسرائيلية معادية ألقت قنبلة على سيارة في بلدة الضهيرة جنوب لبنان ما ادى الى تضرر السيارة”.

وهذه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة لاعلان وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية ترسم علامات استفهام عن إمكانية حماية لبنان بالسبل السياسية والدبلوماسية امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام