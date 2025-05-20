جابر: أمام لبنان فرصة ممتازة لدعم صناعته

تمنى وزير المال في الحكومة اللبنانية ياسين جابر “النجاح لكل المؤسسات الصناعية اللبنانية”.

وقال جابر في حديث له الاثنين إن “ثمة تغييراً كبيراً اليوم في العالم بعد ما حصل أخيراً في الولايات المتحدة لجهة وضع رسوم جمركية على دول كثيرة، وهذا ما غيّر منظومة التجارة العالمية، لأن منظمة التجارة العالمية كانت تمنع رفع الرسوم الجمركية، أما اليوم فكل الدول باتت تريد أن تبحث عن مصلحتها”.

واعتبر جابر ان “أمام لبنان اليوم فرصة ممتازة، فالعالم العربي مفتوح أمامه، والعراق وغيره من الدول مفتوحة أمامه”، وتابع ان “سوريا اليوم في مرحلة تشهد فيها الكثير من التغيير وثمة إمكانية اليوم لأن نشجع صناعاتنا وندعمها حتى تذهب إلى هذه الدول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام