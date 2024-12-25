تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان

تحطمت الأربعاء طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو غربي كازاخستان كان على متنها 67 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم، نجا منهم 32.

وأفادت مصادر محلية “بنجاة 32 راكبا تم نقلهم إلى المستشفى بمقاطعة مانغيستاو الكازاخية، بينهم 14 أذربيجانيا و3 أطفال”، وأشارت إلى أن “بين الناجين 5 في حالة حرجة”.

وأكدت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن الطائرة من طراز “إمبراير 190” نفذت هبوطا اضطراريا على بعد حوالي 3 كم من مدينة أكتاو.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” نقلا عن شركة الطيران، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هبوط الطائرة الاضطراري نجم عن اصطدامها بسرب من الطيور.

ووفقا لوزارة النقل الكازاخستانية كان على متن الطائرة 37 مواطنا أذربيجانيا، و6 مواطنين كازاخيين، و3 قرغيز، و16 روسيا.

وذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اضطر لإلغاء زيارته المقررة إلى روسيا وعاد إلى باكو على خلفية الحادث.

المصدر: روسيا اليوم