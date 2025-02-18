كندا | 15 جريحًا إثر تحطم طائرة خلال هبوطها في مطار تورونتو

تحطّمت طائرة تابعة لشركة “دلتا” على متنها 80 شخصا خلال هبوطها، الإثنين، في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، بحسب سلطات المطار، في حادث أسفر عن 15 جريحًا على الأقل.

وقالت شركة الطيران إنّ “رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية عندما تحطّمت”.

وقال عناصر في جهاز الإسعاف إنّ “15 شخصا أصيبوا، جروح ثلاثة منهم بالغة، وهم طفل ورجل سيتيني وامرأة أربعينية”.

ولفت المسعفون إلى أنّ “جميع المصابين إلى مستشفيات المنطقة سواء بسيارات الإسعاف أو المروحيات”.

هذا وقالت شركة دلتا إنها “على علم” بالتقارير التي تفيد بأن الرحلة “تعرّضت لحادث”، وتعهّدت نشر مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الشركة أنّ “تقارير أولية تفيد بعدم سقوط قتلى”.

المصدر: وكالات