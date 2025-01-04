قتيل وجريح بحريق في مستودع لتخزين المحروقات بوادي خالد شمال لبنان

اندلع مساء الجمعة حريق داخل محطة لتوزيع المحروقات على طريق عام المقيبلة – وادي خالد في قضاء عكار شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “فورا، انطلقت فرق الدفاع المدني معززة بالآليات والمعدات من مراكز متعددة، إلى موقع الحريق”، وتابعت “تبين أن النيران اشتعلت في الطابق السفلي الأول تحت المحطة، الذي يستخدم كمستودع لتخزين الزيوت، المحروقات، مادة الكاربير، وخزانات مشتقات نفطية”.

ولفتت الوكالة الى انه “بعد جهود مكثفة، تمكن العناصر من إخماد النيران وانتشال جثة عامل من داخل المستودع”، واضافت “كما ونجحوا في منع امتداد الحريق إلى المحلات التجارية والشقة السكنية فوق المحطة”، وتابعت “في أثناء عمليات الإنقاذ، تم العثور على عامل ثانٍ كان قد اندفع خارج المستودع بفعل عصف انفجار الخزانات وقد نقل إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالمستقرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام