حريق كبير في أحراج عكار العتيقة ومناشدات للإسراع بالمساعدة والإطفاء

إندلع حريق الاربعاء في منطقة شير النمر في أحراج بلدة عكار العتيقة(شمال لبنان)، وقد وصلت آليات الدفاع المدني في البلدة الى المكان، ولكن سرعة الهواء غير الاعتيادية وسعت في مساحة الحريق.

وناشد رئيس البلدية محمد خليل، ارسال اليات اخرى للسيطرة عليه قبل أن تلتهم النيران الاخضر واليابس.

هذا وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “الرياح القوية في منطقة عكار أدت الى أضرار بالغة بالثروة الحرجية واقتلاع عدد من الاشجار ووقوعها على السيارات في الطرقات العامة”، وتابعت “كما تطايرت خزانات المياه والواح الطاقة الشمسية عن اسطح المنازل”.

وكانت “مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية” في لبنان قد حذرت في وقت سابق الاربعاء من “ارتفاع مؤشر الحرائق، في ظل انحسار الأمطار وتفاعل عامل الجفاف”، وأشارت إلى “احتمال حدوث حرائق في مناطق عدّة وازياد خطورتها مع الرياح الشرقية القوية”، داعية “جميع المعنيين إلى الانتباه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام