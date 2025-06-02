استشهاد طفل فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة سنجل بالضفة المحتلة

استشهد الإثنين طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة سنجل شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت بلدية سنجل عن “استشهاد الطفل يوسف فؤاد عبد الكريم فقهاء (14 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال”، مشيرة إلى أن “جيش الاحتلال يحتجز جثمانه”.

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بأن قوة من جيش العدو أطلقت الرصاص تجاه الطفل فقهاء وأصابته، خلال وجوده في المنطقة الشمالية للبلدة.

وذكرت المصادر أن “قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عايد غفري القريب من المنطقة التي استهدفت فيها الطفل ومسحت تسجيلات الكاميرات”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام