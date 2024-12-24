يعاني الأهالي في قطاع غزة من سوء تغذية، إذ يقتات العديد منهم على أقل من رغيف خبز واحد يوميًا، بسبب نقص الغذاء الحاد الذي أجبر المخابز والمطابخ المجتمعية “التكيات” على الإغلاق.

وتعتمد العديد من الأسر تعتمد على المطابخ المجتمعية كأمل وحيد للحصول على وجبة واحدة في اليوم، إلا أن بعض هذه المطابخ اضطرت الآن إلى إغلاق أبوابها، ما ترك الناس بلا أي مصدر يلجأون إليه في ظل محدودية المساعدات إلى غزة نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خيالي.

ويستخدم الاحتلال التجويع كسلاح منذ بداية عدوانه على غزة، وكان أول قرار اتخذه هو وقف إمدادات الغذاء والدواء والماء، وما دخل كان استثناءات بسيطة بعد ممارسة ضغط دولي.

وتستقبل المستشفيات المتبقية في غزة نحو 100 طفل يومياً يعانون سوء التغذية، المتوسط والحاد، في حين أن أغلبية الحالات التي يستقبلها المستشفى هي من المستوى المتوسط، التي قد تصل إلى المستوى الحاد في ظل استمرار سياسة التجويع الممنهج من قبل سلطات الاحتلال.

أم فلسطينية تحمل طفلتها (5 سنوات) التي تعاني من سوء تغذية (أ.ف.ب.)

المصدر: موقع المنار