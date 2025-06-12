جشي: السبل الديبلوماسية والضغوط الدولية لا تنفع مع كيان العدو

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي أن “الاعتداءات الصهيونية المتواصلة ‏على لبنان وفلسطين، وما يرافقها من تدمير وقتل يومي، تكشف الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان ‏الذي يضرب عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية”، وأشار إلى أن “العدو ‏ارتكب ما يزيد عن 3000 خرق واعتداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي”.‏

ولفت جشي في حديث له الخميس الى ان “السبل الديبلوماسية والضغوط الدولية لا تنفع مع هذا الكيان طالما أنه يحظى بتأييد ‏الإدارة الأميركية، التي توفر له الغطاء في كل ما يقوم به من تدمير وتجويع بحق اللبنانيين ‏والفلسطينيين”.

واكد جشي انه “لولا المقاومة لكان شارون وأتباعه لا يزالون يقبعون في القصر الجمهوري ‏اللبناني ولولاها لما كنا ننعم اليوم بسيادة واستقلال”، واضاف ان “جميع اللبنانيين مدينون للمقاومة ‏وأبطالها وشهدائها، ومن ينكر ذلك فهو معاند ومصاب بالعمى”.‏

وسأل جشي “البعض في لبمام انه في ظل الاعتداءات ‏اليومية على سيادة بلدنا ومواطنيه وأرزاقهم، ما هو البديل عن سلاح المقاومة الذي تطرحونه لردع العدو؟”، وتابع “إذا كان ‏الرهان على القرارات الدولية والعلاقات الخارجية فإن الحكومة اللبنانية تحظى اليوم بتأييد عربي ‏وخليجي ودولي غير مسبوق، ورغم ذلك فإن الاعتداءات مستمرة يومياً”.‏

واوضح جشي ان “التخلي عن المقاومة من دون بدائل فعلية وقوية لردع العدو هو ‏كلام يفتقد للمنطق والعقل”، واشار الى ان “الحل يكمن في بناء دولة قوية وعادلة بجيش مسلح وقادر ‏وإقامة معادلة تقوم على الردع لحماية الوطن والمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام