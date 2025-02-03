جشي: سنبقى بجانب أهلنا في الإعمار وبمواجهة العدو

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي ان “العدو لم يتسطع أن يهزم المقاومة وإرادة المقاومة والمقاومين وشعب المقاومة”. وقال “نحن منتصرون لأننا استطعنا أن نفشل أهداف العدو ولم يستطع أن يحقق ما يريد”.

واضاف جشي في حديث له الاثنين “الصهاينة لم يلتزموا بإتفاق وقف إطلاق النار وسجل حتى الآن ما يزيد عن ألف خرق”، وتابع “نحن التزمنا لإعطاء فرصة للجهات المعنية طبعا الدولة اللبنانية مع الجهات الراعية على قاعدة أن يتحملو المسؤولية”.

وسأل جشي “هل القرارات الدولية حمت البلد؟ وهل المجتمع الدولي منع الخروقات ومنع التدمير والتجريف والإعتداء؟”، وتابع “رغم ما حصل من ضبط النفس من جهة المقاومة فليس من موقع الضعف بل من موقع إلقاء الحجة على الآخرين وإعطاء فرصة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه و إلا فالمقاومة ليست عاجزة”.

وأشار جشي إلى أن “المقاومة التي أخرجت العدو من بيروت ومن صيدا ومن صور ومن الشريط الحدودي في الظروف الصعبة هي قادرة مجددا على أن تخرجة من كل الأماكن التي يوجد فيها على الارض”، ولفت الى ان “قرار المقاومة نابع من أهلنا وشعبنا الذين يتصدون للعدو بالصدور العارية، فهم صناع المقاومة”.

وأكد جشي “سنبقى إلى جانب أهلنا وشعبنا في كل الميادين سواء في الإعمار وبمواجهة هذا العدو حتى نحصل على كل حقوقنا ونطالب ايضا بأن يكون هناك مؤسسات لهذه الدولة وتكون دولة عادلة وقوية تنصر المواطنين وتحمي شعبها وأهلها من الإعتداءات و من العدوان الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام