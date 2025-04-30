أمريكا | ترامب يعلن عن تخصيص ترليون دولار لتعزيز القدرة العسكرية للجيش الأميركي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط في مجالي الاقتصاد والدفاع، متوعدًا بما وصفه بـ”أكبر خفض ضريبي في التاريخ” في حال نجاح الجمهوريين في تمرير مشروعه، ومحذرًا في الوقت نفسه من “أكبر زيادة ضريبية في التاريخ” إن فشل المشروع، محمّلًا الديمقراطيين المسؤولية المحتملة عن العرقلة.

وفي ملف الدفاع، أكد ترامب التزامه بتعزيز القوة العسكرية للولايات المتحدة، معلنًا عن تخصيص ميزانية قياسية قدرها تريليون دولار، هي الأكبر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن قاعدة “سيلفريدج” الجوية (والتي كانت مهددة بالاغلاق) في ميشيغان ستلعب دورًا محوريًا ضمن هذه الخطة، حيث سيتم استبدال طائرات A-10 القديمة بـ21 مقاتلة جديدة من طراز F-15EX Eagle II.

كما كشف عن توقيعه أمرًا لبدء إنشاء منظومة دفاع صاروخي جديدة تحت اسم “القبة الذهبية”، قائلاً إنها ستحمي الأراضي الأمريكية من أي تهديد صاروخي، مشيرًا بشكل ساخر إلى تفوق الاسم الجديد على “القبة الحديدية” المعروفة.

المصدر: وكالات