بو صعب: الرئيس بري طلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب للاسراع بإقرار مشاريع القوانين الاصلاحية

أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى ان “رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري طلب فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي للاسراع في مواكبة إقرار مشاريع القوانين الاصلاحية”.

واضاف بو صعب الخميس ان “المجلس النيابي لا يزال ينتظر ارسال الحكومة لمشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه واقراره مع قانون اعادة هيكلة المصارف، لان هذا الاخير لا يمكن ان يصبح نافذا بدون اقرار قانون الفجوة المالية” .

كلام بو صعب جاء خلال استقباله سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، حيث جرى البحث في مناقشة القوانين الاصلاحية التي اقرها مجلس النواب والقوانين التي هي قيد الدرس.

وبالسياق، طالب بو صعب “بدعم بريطانيا الى جانب فرنسا والولايات المتحدة الاميركية للضغط على اسرائيل وضمان احترام اتفاق وقف اطلاق النار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام