بوصعب استقبل “المنسقة الخاصة للامم المتحدة”

استقبل نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب الاثنين “المنسقة الخاصة للامم المتحدة” السيدة يوانا فرونتسكا، حيث تم عرض للاستحقاقات الداخلية الراهنة.

كما تم التطرق البحث الى موضوع الاستحقاق الرئاسي، حيث أبلغ بو صعب فرونتسكا استغرابه “لما يحكى عن تدخلات من بعض الدول لتسهيل انتخاب رئيس خلافا للدستور والقوانين”، سائلا “ما هي الرسالة الاصلاحية التي تبعثها هذه الدول التي تطالب لبنان بالاصلاحات واحترام الدستور والقوانين بينما هي تعمل لتشجيع اللبنانيين لخرق دستورهم؟”.

من جهة ثانية، استقبل بوصعب سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو في زيارة أولى بعد تسلمها مهامها حيث تم عرض لابرز المواضيع المشتركة التي تصب في مصلحة البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام