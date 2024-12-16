بو صعب: للتشاور والوصول لأسماء تحظى بتوافق الجميع في الاستحقاق الرئاسي

اكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب ان “هذا الأسبوع حاسم بالمفاوضات والتشاور للوصول الى أسماء لرئاسة الجمهورية تحظى بتقاطع من كل الافرقاء من كل الاتجاهات”.

وشدد بو صعب على “رفض فكرة كسر فريق على حساب آخر او فرض مرشح من دون التوافق مع بعض أفرقاء المعارضة”، وتابع “لذلك العمل اليوم هو على إيجاد أسماء تستطيع أن تحظى بأكثر من 68 صوتا للوصول الى رئيس بجلسة 9 كانون الثاني”، آملا “ألا يستغل أحد أي سبب لعرقلة الجلسة بأعمال أمنية أو غيرها لان لبنان على المحك”.

ورأى بو صعب في حديث له بعد زيارته الاثنين رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل ان “تأمين نصاب الجلسة يقع على عاتق الكتل النيابية والنواب”، واكد “العمل على عدم فقدان النصاب”، معتبرا ان “الخروج من الجلسة هروب من الواقع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام