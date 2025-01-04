رد صيني على الإدارة الأميركية حول حظر الطائرات المسيّرة

ردت الصين الجمعة على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها تدرس فرض قيود أو حظر للطائرات المسيرة الصينية داخل الأراضي الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي “تعارض الصين بشدة تجاوز أمريكا لمفهوم الأمن القومي، الأمر الذي يعطل ويقيد التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية، ويقوض أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية”، وتابعت “سوف تتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها القانونية بقوة”.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية الخميس “إنها تدرس قواعد جديدة من شأنها فرض قيود على الطائرات دون طيار الصينية، والتي من شأنها تقييدها أو حظرها في الولايات المتحدة، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي”.

وتمثل الصين الغالبية العظمى من مبيعات الطائرات دون طيار التجارية في أمريكا.

المصدر: سبوتنيك