بكين تدعو واشنطن إلى “إلغاء تام للرسوم الجمركية الأحادية غير المبررة”

دعت بكين، اليوم الخميس، واشنطن إلى “إلغاء تام للرسوم الجمركية الأحادية الجانب غير المبررة”، بعدما عطلت محكمة فدرالية أميركية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغيان، خلال مؤتمر صحافي: “تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام”.

وقضت محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ «كونغرس» وحده يملك صلاحية فرض تعريفات كهذه.

إلاّ أن إدارة ترامب إستأنفت الحكم في دعوى جاء فيه إنّ “هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو 2025”.

وكان ترامب قد أعاد فرض رسوم جمركية مشددة على مئات السلع الصينية في محاولة للضغط على بكين خلال الحرب التجارية التي اندلعت بين البلدين منذ عام 2018، وامتدت تبعاتها إلى الأسواق العالمية. ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير 2025، أشار ترامب إلى نيته مواصلة نهجه الحازم تجاه الصين، ما يثير قلقًا لدى العديد من الشركات الأميركية والدولية بشأن الاستقرار التجاري العالمي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وواشنطن توترًا متجددًا على خلفيات تجارية واستراتيجية، وسط دعوات دولية متزايدة لإيجاد حلول تفاوضية تحفظ التوازن الاقتصادي وتجنب المزيد من التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: مواقع