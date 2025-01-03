صاروخ يمني يسقط على هدف في محيط القدس.. وإصابة 12 مستوطنا أثناء هروبهم الى الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 07:48

صاروخ يمني يسقط على هدف في محيط القدس.. وإصابة 12 مستوطنا أثناء هروبهم الى الملاجئ

منذ 1 ساعة 3 January، 2025
صاروخ يمني يسقط على هدف في محبط القدس المجتلة
الجبهة اليمنية - اليمن - طوفان الأقصى - عربي وإقليمي - فلسطين

سقط صاروخ أطلق في اليمن على منطقة في محيط القدس المحتلة، بعدما فشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلي في اعتراضه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد اطلاق صاروخ من اليمن، قبل أن يقر بسقوط “شظايا” الصاروخ اليمني في مستوطنة موديعين محيط القدس المحتلة.

ودوت صافرات الانذار في مناطق وساعة وسط فلسطين المحتلة بعد رصد اطلاق الصارومخ اليمني، وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 150 مستوطنة ومدينة في الكيان خلال ساعات الفجر.

من جهته أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 12 مستوطنا خلال توجههم إلى الملاجئ و9 آخرين بنوبات هلع بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأظهرت مشاهد هروب المستوطنين الى الملاجئ في الحرم الإبراهيمي في القدس، وهروب المسافرين عبر مطار “بن غوريون” بعد دوي صافرات الانذار.

كما أظهرت مشاهد أخرى لحظة سقوط صاروخ في محيط القدس المحتلة وإحداثه وهجا كبير من النار ودوي صوت قوي.

المصدر: وكالات

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