قماطي للمنار: المقاومة قوية ومستعدة.. وفي اليوم الـ61 على وقف إطلاق النار الموضوع سيتغير

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي في حديث لقناة المنار مساء الاثنين ان “المقاومة حاضرة وجاهزة وقوية ومستعدة”، وتابع “بالنسبة لاتفاق وقف اطلاق النار إما أن يكون هناك إلتزام من الجميع وإما لا يكون هناك إلتزام من الجميع أيضا”، وتابع “إلتزمنا بالصبر 60 يوما وفي اليوم الـ61 يوما آخر والموضوع سيتغير وتصبح القوات الموجودة قوات احتلال وسنتعامل معها على هذا الأساس”.

وقال قماطي “إذا كنا اليوم صابرون هو لأجل أهلنا والتزامنا بالكلمة التي أعطيناها لإفساح المجال أمام الوسطاء”، وأكد ان “اللبنانيين الجنوبيين سيعودون الى بيوتهم وقراهم ولن يمنعهم أحد”، وتابع “فلتفهم أميركا ومعها فرنسا أن خطوطنا الحمراء لن نسمح بخرقها وجاهزون لكل الاحتمالات”، وشدد على ان “من يأتي لمساعدة لبنان بشروط تمس المقاومة فلا نريد مساعدته ونرحب بمن يساعد للوقوف الى جانب الشعب اللبناني”.

واوضح قماطي ان “بيئتنا تطالبنا بالتحرك ومستحيل ان نسمح باحتلال الاراضي وبناء المستوطنات عليها ودون ذلك الدماء”، واضاف “صبرنا على الخروقات لأجل البيئة التي عادت الى قراها في الجنوب واليوم هم يطالبوننا بالرد على هذه الخروقات”، وشدد على ان “مخزون المقاومة الصاروخي وكل قدراتها لا تزال موجودة وبقينا نطلق الصواريخ لآخر لحظة من الحرب”، واشار الى ان “الأميركي هرول لوقف الحرب بعد إصابة العدو الإسرائيلي إصابةً قاتلة”.

وقال قماطي “عندما يصبح الشريك في الوطن وبسلوكه الذي ينتهجه يصب في مصلحة العدو فسيفقد منا الإهتمام”، وتابع “هناك خطوط حمراء لن نسمح بتجاوزها ومنها سلاح المقاومة وأموال إعادة الإعمار والترميم والإيواء”، واضاف “هناك الكثير ممن قدموا للعدو معلومات من خلال الحديث عن القرض الحسن وغيره من الاهداف فهل هكذا يكون أبناء الوطن”.

وشدد قماطي على ان “الوعد والالتزام هي من الثوابت التي اتسم بها حزب الله وقيادته ونؤكد التزامنا بهذه الثوابت”، وتابع “نريد العلاقات الطيبة مع جميع الدول العربية ولا نريد ان نستفز أحدا”، واضاف “أعلنا حرصنا على انتخاب رئيس للبنان في الموعد المحدد ونقدم كل ما يمكننا لتحقيق ذلك”، ولفت الى ان “الكلام عن نزع السلاح يأخذ البلاد إلى الفوضى وبرنامجنا السياسي هو التلاقي والحوار”.

المصدر: قناة المنار