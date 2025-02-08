قماطي : واشنطن لن تستطيع منع حزب الله من المشاركة في الحكومة

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، أنّ السياسة الأميركية “لن تستطيع فرض مشروعها على المنطقة، ولا أن تمنع حزب الله من المشاركة في الحكومة”، مشيراً إلى أنّ التوافق اللبناني بشأن تشكيلة الحكومة “واضح لجهة مشاركة شخصيات غير حزبية”.

وفي حديث تلفزيوني امس الجمعة، أشار قماطي إلى أنّ مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، “قامت بتهديد شريحة كبرى من اللبنانيين، وبعدم احترامها”، عبر تصريحاتها ضدّ حزب الله، مؤكداً أنّ هذه التصريحات “تعبّر عن وقاحة ما فوقها وقاحة”.

وإزاء ذلك، أكد قماطي أنّ أرتاغوس “تمارس عرض عضلات فارغاً”.

وعلّق قماطي على موقف رئاسة الجمهورية عقب تصريحات أرتاغوس، والذي جاء فيه أنّ “بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، من بعبدا، يعبّر عن وجهة نظرها، والرئاسة غير معنيّة به”.

ورأى نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله أنّ هذا “الموقف الوطني من القصر الجمهوري مُقدَّر، وخصوصاً أنّه يأتي في مواجهة دولة تَعُدّ نفسها متسلطةً على العالم”، مضيفاً: “نحن أمام ديكتاتورية جديدة لإدارة العالم، يمثّلها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب”.

إضافةً إلى ذلك، تطرّق قماطي، في حديثه إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لافتاً إلى أنّ الموقف الوطني اللبناني “يفترض رفض أي تمديد جديد، لأنّه يُعَدّ تمديداً للعدوان الإسرائيلي”، مشيراً إلى أنّ على المسؤولين اللبنانيين “عدم إصدار موقف يؤيد تمديد الاتفاق”، في حال قرّرت الولايات المتحدة، ومن خلفها الاحتلال الإسرائيلي، ذلك.

وأضاف، في هذا السياق، أنّ رئيس لجنة الإشراف على الاتفاق، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، “لا يريد الضغط على إسرائيل”.

يُذكَر أنّ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، النائب محمد رعد، ردّ على تصريحات أورتاغوس، مؤكداً أنّ ما قالته “يتطاول على مكوّن وطني في لبنان، هو جزء من الوفاق الوطني، ومن الحياة السياسية اللبنانية”.

واتهم رعد أورتاغوس بـ”التدخل السافر في السيادة اللبنانية، والخروج عن كل اللباقات الدبلوماسية ومقتضيات العلاقات الدولية”، مشيراً إلى أنّها “تُظهر عدائيتها لمكوّن لبناني، تصدّى للعدوان الإسرائيلي وهزمه”.

يأتي ذلك بعد أن صرّحت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط بأنّ الولايات المتحدة تدعو إلى “عدم مشاركة الحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة، في أي شكل من الأشكال”.

وزعمت أورتاغوس، بعد لقائها الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في قصر بعبدا، أنّ الاحتلال الإسرائيلي “هزم حزب الله”، معربةً عن “امتنان الولايات المتحدة لإسرائيل بسبب ذلك”.

المصدر: مواقع اخبارية