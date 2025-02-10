وفد من حزب الله زار حمدان: سيادة وكرامة أي دولة تكون بمواجهة العدوان وإخراج المحتل

زار وفد من حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي الاثنين امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وبالمناسبة، أكد قماطي “العمل على تفعيل الحالة الوطنية بشكل مشترك لكل القوى والأحزاب الوطنية التي تدعم وتؤيد وتساند وتشارك في المشروع المقاوم لأن المقاومة قوة للوطن وضرورة للدفاع عنه وحامية له خصوصا فيما يتعرض له من الاعتداءات الصهيونية والاخطار الخارجية، التي تتزايد يوما بعد يوم”، مشددا على “ضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي في ١٨ شباط وأن لا يتكرر أي موقف رسمي لبناني بالموافقة على التمديد مجددا، لأن سيادة وكرامة أي دولة ووطن لا تكون إلا بمواجهة العدوان والعمل على إخراج جنود الإحتلال من أراضيه”.

من جهته، شكر حمدان الوفد على “ما بذلته المقاومة من صمود حتى آخر لحظة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما قدمته من تضحيات جسام وفي مقدمتها شهيد الأمة العربية والإسلامية سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله”، واكد أن “هذه الدماء الطاهرة ودماء المقاومين رجال الله ورجال السيد حسن رفعت رؤوسنا عاليا، كما كان يقول القائد جمال عبد الناصر: إرفع رأسك يا أخي فإن عهد الاستعمار قد زال”، وتابع “كما أيضاً نعود لنقول كما علمنا السيد حسن لأنه المثل والمثال: هيهات منا الذلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام