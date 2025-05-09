طلّاب ثانوية المصطفى(ص) النبطية يتميّزون في تحدّي sumo في البطولة الوطنية العاشرة للروبوت

أكثر من مركز متقدّم احتلّه طلّاب ثانوية المصطفى(ص)- النبطية في البطولة الوطنية العاشرة للروبوت. هذه المراكز جاءت جميعها عن فئة مصارعة الروبوت SUMO ، ما يشير الى تميّز لدى هؤلاء الطلّاب في التصميم والبرمجة كما في التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

نتعرّف اليوم الى كل هذه المعايير وأجواء التحدّي من ضيوفنا محمّد الخنسا وهو من فريق الطلّاب الذين فازوا بالمركز الأوّل في بطولة سومو جونيور، ونرحّب أيضا بحسن معتوق، أحد الطلاب الفائزين بالمركز الثالث في التحدّي لفئة الكبار.

نبدأ مع محمّد ليتحدث عن حصوله على المركز الأوّل مع رفاقه ويشرح عن معايير المسابقة:

ومع حسن ليعرفنا على تحدّي sumo ويشرح لنا أصول التحدّي، كيف تم توزيع الادوار والتحضير للبطولة؟ وما هي احتياجات هذه البطولة كمهارات ومعارف؟

المصدر: موقع المنار