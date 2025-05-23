النائب خليل: المشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية واجب وطني

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي حسن خليل إن “الظروف تقتضي أن نكون أوفياء لمن حمل ويحمل الهم الوطني والإنساني أكثر من أي وقت مضى”، وتابع “لا سيما اليوم نحن نواجه نفس المواجهة المفتوحة مع العدو الإسرائيلي الذي يستمر باحتلاله للأرض وباعتداءاته اليومية وبعمليات الاغتيال في محاولة لكسر إرادة الحياة فينا ولكسر كل ما يتصل بأن نبقى أقوياء متمسكين بخيارنا الوطني وخيار الدفاع عن الأرض”.

ولفت خليل في حديث له الخميس الى ان “إسرائيل تحاول اليوم من خلال عدوانها المفتوح ليس فقط القفز فوق كل القرارات الدولية وفوق الاتفاق الذي وقع، بل لخلق معادلة جديدة تضرب فيها مرتكزات الموقف الوطني الذي لا يستقيم إلا عند تحرير الأرض”، واضاف “عند فرض معادلة القوة التي تمنع هذا الكيان من الاستمرار في اعتداءاته واغتيالاته نعم لقد دفعنا الكثير من أجل هذا الوطن من أجل سيادته، وتحريرا أرضه والدفاع عنه”، واكد ان “هذه أمانة لن نتخلى عنها مهما كبرت التضحيات، مهما ازدادت الثمن الذي ندفعه كجنود كلبنانيين، سنبقى متمسكين بالقضية صابرين، محتسبين، متأهبين لمواجهة المشروع الإسرائيلي”.

وعن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، قال “علينا أن نعِي جميعا أن العالم كل العالم يراقب هذا المشهد البعض يريد لنا أن نسقط، أن نضعف، أن نشعر أن هناك خرقا أو فروقات أو وهناً في موقف أبناء هذه الأرض من التزامهم بالمشروع الأكبر في والتزامهم بما رسموا من توجهات عامة لإدارة هذا الملف”، واضاف “اليوم هذا الاستحقاق والمشاركة الواسعة فيه على كل المستويات هو واجب وطني بالدرجة الأولى”، وتابع “هو واجب بالمعنى السياسي لكي نوجه لكل العالم رسالة واضحة بأن هذا الشعب الذي دفع الكثير من أجل بقائه في أرضه من أجل تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها هو شعب ملتزم بإنجاز استحقاقاته الدستورية والقانونية، وهو شعب ملتزم بالتعبير عن خيار انتمائه لهذا الخط الوطني الذي تمثله لوائح الوفاء والتنمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام