الدفاع المدني في غزة: أهالي القطاع يموتون اليوم من الصقيع

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، عن معاناة الفلسطينيين في القطاع، بالتزامن مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين تكدسوا في مخيمات النزوح وسط طقس بارد جداً.

وأشار بصل في تصريحاتٍ إلى أنّ المواطن الذي كان يموت من القصف والجوع، “يموت اليوم من الصقيع”، ذاكراً أن “7 أطفال استُشهدوا برداً حتى الآن”.

وأضاف أن “مئات المناشدات وصلت إلى طواقمنا لمساعدة النازحين في ظل غرق الخيام، لكننا لا نمتلك أيّ إمكانات للتعامل معها”.

وحتى اليوم الـ452 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصل عدد الشهداء إلى 45.541 شهيداً، بينما وصل عدد المصابين إلى 108.338، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقاً لآخر إحصاء لوزارة الصحة.

المصدر: مواقع اخبارية