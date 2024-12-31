بعد العدوان على الحديدة.. اليمن تدكّ “إسرائيل” بالباليستي وتعطل الحركة في مطار بن غوريون

دوّت صفّارات الإنذار، مساء الاثنين، في “غوش دان” وفي أنحاء وسط “إسرائيل”، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ عدة من اليمن، وقف ما ذكر الإعلام العبري.

وسُمعت دوي انفجارات في كيان الاحتلال الاسرائيلي، بالتزامن مع معلومات عن سقوط صواريخ باليستية، أطلقت من اليمن، في “تل ابيب” و مناطق الداخل الفلسطيني المحتل.

وأعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي عن تفعيل الإنذارات، في عدة مناطق وسط البلاد، إثر إطلاق صاروخ من اليمن، مشيراً الى فتح تحقيق في التفاصيل.

و أوضح المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أنّه عقب التنبيهات التي تمّ تفعيلها وسط البلاد، تمّ إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه صواريخ أُطلقت من اليمن.

و أفادت وسائل إعلام عبرية عن إطلاق صاروخين بالستيين من اليمن اتجاه “إسرائيل”، وعرضت مشاهد لمحاولة اعتراض الصواريخ اليمنية في سماء ” تل أبيب”.

كما عرضت وسائل اعلام عبرية، مشاهد لحالة الهلع في مطار بن غوريون، مشيرة الى توقف حركة الملاحة في المطار، عقب اطلاق صواريخ باليسيتية من اليمن.

و نشرت وسائل اعلام العدو، مشاهد للحظة انفجار أحد الصواريخ في ” تل ابيب” (يافا )، و شظايا صاروخ سقط في مستوطنة بيت شيمش، غربي القدس المحتلة.

و ضمن معركة اسناد غزّة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، نهار السبت الماضي، عن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقةِ النقبِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2، أصاب هدفه بنجاح.

وفي إثر ذلك، توقفت حركة الملاحة في مطار “بن غوريون”، وتوجهت الطائرات بعيداً عنه عقب إطلاق الصواريخ من اليمن.

وفي حين زعم جيش العدو اعتراض الصواريخ من اليمن، إلا أنّ وسائل إعلام عبرية، أشارت في تقرير أولي بأنّ “شظية كبيرة من الصاروخ الباليستي الذي أُطلق، سقطت على الطريق في حي رامات في تل أبيب”.

وقالت منصة إعلامية عبرية، تعقيباً على ذلك، إنّه “عندما يقول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنّ الصاروخ اعتُرض خارج حدود إسرائيل، فإمّا أنّه يكذب أو أنّه يحرّف الواقع”.

تجدر الإشارة إلى أنّ الصواريخ اليمنية أتت مباشرةً، بعد عدوان أميركي – بريطاني استهدف مديرية التحيتا جنوبي الحديدة غربي البلاد.

وفي هذا السياق، تداول الصحافي في قناة “كان” العبرية، روعي كايس، أنّ “الصواريخ البالستية اليمنية أُطلقت من منطقة الجاح، جنوبي مدينة المرفأ في الحديدة غربي اليمن، أي نفس المنطقة التي أُفيد عن تعرضها لهجوم أميركي في الساعة الأخيرة”.

المصدر: وكالات