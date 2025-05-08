الخط الساخن | المدارس الخاصة تتجّه نحو رفع أقساطها وتعديلات قانونية لضبط هذه الزيادات

في حلقة الخط الساخن التي تحمل عنوان ” المدارس الخاصة تتجّه نحو رفع أقساطها وتعديلات قانونية لضبط هذه الزيادات” أشار مقرّر لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي الى أنّ التعديلات على القانون 515 الصادر عام 1996 والذي ينظّم موازنات المدارس الخاصة، تجري بوتيرة سريعة، ومن المتوقّع أن يكون هناك حوالى 3 جلسات للجنة الفرعية قبل الإنتقال في آخر المطاف الى اللجان المشتركة.

خلال الحلقة تم عرض آراء أصحاب المدارس والأهالي حول أقساط العام المقبل، وقد أجمع أولياء الأمور على أنّ الزيادات في الأقساط كبيرة وضاغطة ولا تراعي أوضاعهم. كما ذكر مدراء المدارس أنّ هناك ميلاً الى رفع الأقساط ، وأنّ رواتب المعلّمين يجب أن تتحسّن.

النائب إدغار طرابلسي لفت الى أنّ المدارس في العامين الماضيين رفعت أقساطها بحجّة تحسين رواتب الأساتذة بنسبة 65 % من الراتب السابق، ولكنّها لم تدفع للأساتذة ونسبة هذه المدارس لا يتعدّى 30% من مجموع المدارس الخاصة.

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المصدر: موقع المنار