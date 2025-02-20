الخط الساخن | في الضاحية الجنوبية لبيروت معرض للمنتجات الغذائية في ذكرى 15 شعبان

صحّة وازدهار هو المعرض الذي افتتح في سوق معوّض التجاري في قلب الضاحية الجنوبية واستمر ليومين. المعرض الذي يقدّم صناعات غذائية وفق معايير صحّية عالية، تم تنظيمه في ذكرى الخامس عشر من شعبان برعاية بلدية الشيّاح، وبالتعاون مع معهد سيّدة نساء العالمين، الهيئة الصحّية الإسلامية وكشّافة الإمام المهدي(عج).

قصدنا سوق معوّض، وهناك التقينا منظّمة المعرض ميساء شعيتو التي لفتت الى أن المعرض يحمل رسالة أنّ الحياة الصحّية هي حق للجميع، وهو يستهدف كل من يسعى الى نمط حياة صحّي، فكلّ المنتجات وفق شعيتو خالية من السكّر المكرّر وخالية من الزيوت المهدرجة. كما أشارت شعيتو الى أنّ المعرض يتخلّله فعاليات وورش لها علاقة بالغذاء.

جلنا في المعرض وتعرّفنا الى العارضين، وعدد منهم جاء من مناطق بعيدة من الجنوب والبقاع لاغتنام فرصة التسويق لمنتجاته من مونة بلدية، شوكولا صحّية، شاي منكّه، مقطّرات، تونة، عصائر، مربّيات وغيرها. و من ثمّ التقينا بمفوّض شرطة الشياح جوزيف عيراني الذي ذكر أنّهم سعوا في البلدية الى دعم هذا المعرض لإعادة الحياة الى سوق معوّض والى الضاحية الجنوبية.

من بين زوّار المعرض كان لنا لقاء مع أستاذ تكنولوجيا الغذاء في جامعة LIU الدكتور علي الخطيب، الذي عبّر عن إعجابه بفكرة المعرض والمنتجات التي يسوّق لها، مشيراً الى أن الحضور الشبابي بين العارضين كان لافتاً.

أيضا التقينا بالأستاذ المحاضر في كلّية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور علي إسماعيل، الذي قال إنّه عاين منتجات غير متوفّرة في السوق تدل على نمط تفكير جديدٍ لدى الشباب.

تابعنا جولتنا على باقي أقسام المعرض، وأكّد جميع المشاركين أنّهم بحاجة الى هكذا معارض خصوصا وأنّ عدداً منهم يسوّق لمنتجاته عبر الإنترنت، وبالتالي هم بحاجة الى أن يلتقوا بالمستهلك عن قرب لخلق نوع من الثقة معه.

المصدر: موقع المنار