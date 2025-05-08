جولة جديدة من المباحثات التركية – الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام العدو أن جولة جديدة من المحادثات ستعقد اليوم الخميس بين تركيا وكيان الاحتلال، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بشأن “خفض التوتر ومنع التصادم في سوريا”، حسب تعبيرها.

وقالت “هيئة البث الإسرائيلية” إن المحادثات تم تنظيمها بوساطة أذربيجان، كما ذكرت الهيئة أن الكيان المحتل سيعرض خلال المحادثات مطلبين رئيسيين، “الأول ضمان عدم وجود أي قوة عسكرية تهدد “أمنه” قرب الحدود مع سوريا، والثاني، التأكيد على خلو سوريا من أسلحة استراتيجية يمكن أن تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الإسرائيلي”، حسب زعمه.

وفي 10 نيسان/أبريل الماضي، عقدت تركيا والعدو اجتماعاً في مدينة باكو بأذربيجان بشأن خفض التوتر ومنع الصدام في سوريا.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن اجتماعاً “أمنياً – سياسياً” عُقد بين وفدين رفيعي المستوى من البلدين، لمعالجة الخلافات الإقليمية، في ظل تصاعد التوتر حول “الوجود العسكري التركي في سوريا”.

وعقب ذلك، أفادت وسائل إعلام العدو أن “”إسرائيل” منفتحة على احتفاظ تركيا بقاعدة عسكرية محدودة في سوريا، مشيرة إلى أن المحادثات بين الجانبين في أذربيجان “عُقدت بحسن نية”.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب “متفائلة للغاية” بشأن محادثات خفض التوتر في سوريا مع تركيا، مضيفاً أن الاحتلال “منفتح حتى على احتفاظ تركيا بقاعدة عسكرية محدودة داخل الأراضي السورية”، حسب تعبير إعلام العدو.

المصدر: مواقع إخبارية