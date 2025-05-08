البقاع الغربي وراشيا.. إغلاق باب الترشيحات والتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية

أُقفل باب الترشيحات للمقاعد البلدية والاختيارية في البقاع الغربي منتصف الليل الفائت، وقد تم تسجيل 773 ترشيحاً للمقاعد البلدية البالغ عددها 402، بالإضافة إلى 191 ترشيحاً لمركز المختار الذي يبلغ عدد مراكزه 83 مركزاً اختيارياً.

وتجدر الإشارة إلى أن 27 بلدة من أصل 31 ستشهد الاستحقاق الانتخابي، بعد أن كانت بلدات السلطان يعقوب والخيارة وبعلول وزلايا قد فاز أعضاؤها بالتزكية. بدوره، أكد سعادة قائمقام البقاع الغربي، وسام نسبيه، أن عملية الترشيحات سارت بسلاسة ومن دون أية إشكالات تذكر، لا سيما مع اعتماد منظومة الترشيحات الحديثة التي استحدثتها وزارة الداخلية.

في قضاء راشيا الوادي، تم تسجيل 487 مرشحاً للمقاعد البلدية البالغ عددها 303، بالإضافة إلى 97 مرشحاً للتنافس على 28 مركزاً اختيارياً في القضاء، وترشح 28 مرشحاً لموقع عضو اختياري. وكان باب الترشيحات قد أقفل عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل الفائت في مركز القضاء في راشيا.

وقد باتت بلديات بكّا والحوش وعين عرب بحكم الفائزة بالتزكية، والتي سيُعلن عنها بشكل رسمي يوم الاثنين القادم، وذلك بحسب قائمقام راشيا، نبيل المصري، الذي أشرف على الترشيحات وواكب حل الإشكاليات والثغرات في عملية الترشيح، قائلاً: “إن الأمور جيدة والتحضيرات اللوجستية باتت في طور متقدم جداً، دون أي عقبات تذكر، توطئة للاستحقاق في 18 الجاري”، لافتاً إلى أن موظفي السراي في راشيا جاهزون لأي مراجعة تسهيلاً لنشاط المرشحين.

قائمقام راشيا نبيل المصري

وفي السياق نفسه، فازت لائحة التنمية والوفاء في بلدية زلايا، المدعومة من الثنائي الوطني حزب الله وحركة أمل، وذلك بعد إقفال باب الترشيحات منتصف الليل الفائت.

المصدر: موقع المنار