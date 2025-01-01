أوكرانيا | زيلينسكي: سنقاتل في 2025 لإنهاء العدوان الروسي وتعزيز موقفنا التفاوضي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب مع موسكو في عام 2025 ووقف “العدوان الروسي”.

وأكد زيلينسكي في كلمته التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة العام الجديد، أن السلام لن يُمنح لهم كهدية، “لكن أوكرانيا ستكافح لوقف الهجوم الروسي وإنهاء الحرب”.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى مواصلة القتال في العام المقبل لتعزيز موقعها العسكري والتفاوضي.

وشدد على أنه “في العام المقبل، يجب أن نقاتل كل يوم من أجل أوكرانيا القوية، لأن هذه هي أوكرانيا التي يُحترم صوتها سواء في ساحة المعركة أو على طاولة المفاوضات”.

المصدر: وكالات