إعلام العدو: “حماس” حصلت على وثائق حساسة واخترقت منظومات إسرائيلية

ذكرت “القناة الـ12” العبرية أن جيش الاحتلال حصل على وثائق تكشف أن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” “كانت تخطط لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 منذ عام 2016″، مشيرة إلى أن “الجيش عثر في حواسب حماس على بنك أهداف في كل بلدة في غلاف غزة”.

وقال إعلام العدو إن “حماس كانت تعلم كل شيء حتى اجتماعات رؤساء المجالس مع القيادة الأمنية”، مشيرة إلى أن “”إسرائيل” اكتشفت أن حماس كانت تخترق حواسب عناصر الأمن ولديها أسماؤهم وأرقام هواتفهم”.

وفي السياق، قالت القناة العبرية إن “الجيش عثر في حواسب داخل غزة على توثيق لكل ما كان يجري في نقاط مهمة جنوب إسرائيل”، حسب تعبيرها، وأن “حماس نجحت في متابعة كل خطوة لرؤساء مجالس غلاف غزة وكذلك ضباط الأمن والسكان”.

وفي السياق فإن “حماس حصلت قبل الحرب على وثائق ومعلومات حساسة واخترقت منظومات داخلية في “إسرائيل””، حسبما ذكرت القناة نفسها، موضحة أن المقاومة “كانت لديها معلومات استخباراتية جمعتها على مدى سنوات من حواسيب وكاميرات بغلاف غزة”.

المصدر: مواقع إخبارية